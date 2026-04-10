На Днепропетровщине в результате вражеской атаки два человека погибли, есть раненые

Российская оккупационная армия в очередной раз нанесла удары по Днепропетровщине. Под вражескими обстрелами оказались три областных района.

Известно о двух погибших людях, также есть раненые. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

"Почти 30 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией", – написал чиновник.

Враг продолжает терроризировать гражданских

На Никопольщине оккупанты обстреляли Никополь, а также Червоногригорьевскую, Марганецкую и Покровскую громады. Повреждены многоэтажка, частный дом, предприятие и автомобиль.

Из-за атаки РФ пострадал 74-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе два человека погибли, а 52-летний мужчина получил ранения. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в Зеленодольской громаде Криворожского района подвергся разрушениям частный дом, а в Николаевской громаде Синельниковского района произошел пожар в гараже и повреждено авто.

"По уточненной информации, из-за вчерашней вражеской атаки на Никопольщину пострадал еще один человек – 40-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно", – отметил Ганжа.

Напомним, 7 апреля в результате российского обстрела Никополя погибла работница местной больницы Наталья Чернышева. У 56-летней женщины остались муж, дочь и двое внуков. Также в городе погиб местный житель Александр Криштопа. Мужчина восстанавливался после операции и ехал в больницу на очередную перевязку.

Как писал OBOZ.UA, оккупанты за сутки 8 апреля несколько раз атаковали с воздуха Сумскую область. В частности, захватчики вечером дважды ударили дронами по Стецковской громаде, в результате чего была ранена женщина.

