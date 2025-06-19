На Днепропетровщине в результате вражеской атаки погиб мужчина, среди пострадавших – ребенок. Фото

Оккупационные войска России с вечера 18 июня осуществили несколько волн обстрелов Никопольщины в Днепропетровской области. В результате действий агрессора погиб 59-летний мужчина, еще пятеро жителей пострадали.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Он опубликовал фото с последствиями военных преступлений россиян.

По его словам, с вечера среды оккупанты продолжали бить по Никопольщине дронами и артиллерией. Вражеские средства нападения попали по самому Никополю, Мировской и Марганецкой громадах.

Был уничтожен гражданский автомобиль, поврежден частный дом и здание, которое не эксплуатировалось.

"Предварительно, пострадали пять человек. Огнем уничтожена машина. Изуродованы частный дом и инфраструктура", – отметил чиновник.

Впоследствии он добавил, что среди пострадавших из-за утренних атак на Никопольщину – 11-летний мальчик. Ребенка доставили в больницу, как и еще троих взрослых.

"Один раненый, 59-летний мужчина, "тяжелый". Остальные госпитализированные – в состоянии средней тяжести. Один пострадавший будет оправляться амбулаторно", – уточнил Лысак.

Впоследствии он сообщил, что пострадавший мужчина скончался в медучреждении. В больницу его доставили в тяжелом состоянии: с осколочным ранением и сильными ожогами.

"К сожалению, спасти его не смогли. Искренние соболезнования родным и близким", - подчеркнул глава ОГА.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июня в результате ударов РФ по Никополю погиб человек, еще двое получили ранения. Российские дроны и артиллерийские снаряды повредили дома, учебное заведение, хозяйственные постройки, автомобиль.

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