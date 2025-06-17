Оккупанты ударили по Никополю: погиб мужчина, есть пострадавшие. Фото

Во вторник, 17 июня, военные путинской армии нанесли удары по Никополю Днепропетровской области. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Днепропетровской областной прокуратуры. По факту совершения военного преступления начато расследование.

По информации следствия, оккупанты атаковали Никополь артиллерией и беспилотниками. Из-за обстрела погиб 63-летний мужчина. Ранения получили двое местных жителей в возрасте 37 и 50 лет.

Повреждена инфраструктура, дома, учебное заведение, хозяйственные постройки, автомобиль.

"Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Прокуроры вместе с правоохранительными органами принимают все необходимые и предусмотренные законом меры для фиксации военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил РФ.

Напомним, 10 июня, российские оккупанты почти 30 раз атаковали Никопольщину. Под ударом были Никополь, Покровская, Червоногригорьевская и Марганецкая громады. Враг применил FPV-дроны, тяжелую артиллерию, а также сбросил боеприпас с БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июня из-за попадания вражеского FPV-дрона в Никополе пострадали люди. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что в больнице умерла женщина, которая сегодня пострадала из-за атаки на Никополь.

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