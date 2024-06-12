На Днепропетровщине в результате вражеской атаки пострадала семья с ребенком, повреждены дома. Фото

Во время атаки РФ в ночь на 12 июня на Днепропетровщине силы ПВО сбили 11 вражеских шахедов. Защитники неба сбили 4 вражеских БПЛА в Новомосковском и Синельниковском районах, а остальные – в Днепровском, Павлоградском и Каменском.

Однако вражеская атака не прошла в области без последствий, поскольку во время удара по Синельниковщине пострадала семья с ребенком. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Так, в результате атаки оккупантов у 13-летнего мальчика острая реакция на стресс. У 39-летнего мужчины и 40-летней женщины – резаные раны. Им оказали медицинскую помощь, лечение будет проходить амбулаторно.

Также в регионе было повреждено 9 частных домов.

Кроме того, как сообщил Сергей Лысак, оккупанты вечером и под утро снова били по Никополю. Враг применил артиллерию и дроны-камикадзе. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июня российские захватчики нанесли очередной удар по Киеву. В направлении украинской столицы враг запустил ракеты и дроны-камикадзе, есть информация о применении баллистики. По итогам двухчасового воздушного боя силы ПВО уничтожили все вражеские средства воздушного нападения.

Напомним, ночью OBOZ.UA сообщал, что Россия атаковала Украину ракетами из Ту-95 и "Кинжалами". В воздух государство-агрессорка подняло по меньшей мере четыре стратегических бомбардировщика Ту-95. Три из них взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области, а еще один – с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области.