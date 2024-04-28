На Донбассе кубинские наемники РФ убили своего командира - Атеш

Кубинские наемники, участвовавшие в боевых действиях на Покровском направлении в составе 428 мотострелкового полка ВС РФ, убили своего командира. Это еще раз подтверждает, что командование оккупационных войск не может контролировать наемников с глобального юга.

Об этом сообщает движение "Атеш". "Агент "АТЕШ" из штаба группировки войск "Центр" ВС РФ сообщает, что воюющие на Покровском направлении кубинские наемники в составе 428 мотострелкового полка ликвидировали своего командира", – говорится в сообщении.

Убийство произошло из-за постоянных унижений, физических побоев и неправильной выплаты зарплаты кубинцам из Латинской Америки. Исполнители этого преступления уже скрылись в Ростовской области РФ.

Непосредственные исполнители уже этапированы в Ростовскую область РФ.

После этого руководство полка обратилось в Генштаб ВС РФ с просьбой заменить иностранных наемников российскими солдатами.

"Можем сделать вывод, что такие ситуации возникают иногда, но они не становятся общественными. Российское руководство не жалеет жизни даже своих граждан, не говоря уже об иностранцах. Подумайте дважды, прежде чем решиться на такие подработки", – отметили в "Атеше".

Напомним, двое российских военнослужащих задержаны на временно оккупированной территории Херсонской области по подозрению в убийстве по меньшей мере трех человек. Они признались, что лишили жизни "главы" села и мирных жителей, попытавшись скрыть преступления поджогами.

Как сообщал OBOZ.UA, только в апреле 2024 года военнослужащие ВС РФ засветились уже в нескольких "инцидентах", которые вызвали большой резонанс у их соотечественников - например, оккупанты расстреливали своих и охотились на них, как на диверсантов. К тому же "поле боя" оказалось не только на захваченной агрессором части Украины, но и в глубоком тылу РФ.

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