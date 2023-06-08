На Донбассе тяжелые бои за каждый метр, у руководства войск РФ значительные проблемы с вещественным обеспечением – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои за каждый квадратный метр.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 8 июня. В то же время сообщается, что российское военное руководство испытывает значительные проблемы с вещественным обеспечением своих войск.

По данным Генштаба, военнослужащим, недавно подписавшим контракт в военных частях, дислоцирующихся в городе Волгоград, выдали сапоги вместо ботинок с высокими берцами. К тому же контрактников заставляют покупать военную форму за собственные средства.

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