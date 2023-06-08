"Приказ отдал Путин": в ГУР назвали исполнителей подрыва Каховской ГЭС

Теракт российской оккупационной армии на Каховской ГЭС сравним по масштабам с решением о полномасштабном вторжении оккупационных сил в Украину. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов считает, что окончательный приказ о подрыве дамбы и гидроэлектростанции отдавал кремлевский диктатор Владимир Путин.

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"Я могу свое личное мнение сказать. Поскольку этот теракт по масштабам сравним с решением о полномасштабном вторжении в Украину, то решение принимал и отдавал окончательный приказ непосредственно Путин. Ни один другой субъект, ни одно другое лицо на территории так называемой Российской Федерации на себя такую ответственность не взяло бы", – сказал Юсов в интервью "Украинской правде". Запись была опубликована в четверг, 8 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сотрудник ГУР на вопрос о том, как именно произошел подрыв, ответил: "Да, это была взрывчатка. Да, это был внутренний взрыв и управляемая детонация. Это та информация, которую мы можем сейчас обнародовать". Он сказал, что идет следствие и все данные передаются в рамках этого расследования.

Исполнителями преступного приказа Юсов назвал российских военных. Он отметил, что вражеские подразделения, дислоцировавшиеся на территории вокруг Каховской ГЭС, известны. Вероятно, что на этапе минирования были задействованы и другие спецподразделения.

"Убежден, что действовала отдельная группа страхования (в случае, если бы кадровые военные отказались от выполнения этой задачи)", – добавил представитель ГУР МО.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны заявил, что российские оккупанты реагируют на наводнение после подрыва ГЭС в Новой Каховке с большой степенью дезорганизации, чем усиливают ущерб гражданскому населению.

– Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер 7 июня подчеркнула, что ответственность за подрыв Каховской ГЭС полностью лежит на стране-агрессоре России. Российские войска оккупировали эту территорию и контролировали дамбу.

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