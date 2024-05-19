На Донетчине армия России атаковала жилые дома и учебное заведение: погиб человек
Войска страны-агрессора России 18 мая обстреляли Донецкую область Украины 2524 раза. Россия била по жилым кварталам из РСЗО "Смерч", "Ураган", артиллерии; погиб минимум один гражданский, еще один получил ранения.
Национальная полиция на своем канале в Telegram рассказала, что продолжает документировать военные преступления РФ. Под вражескими ударами находились семь населенных пунктов Донетчины:
– город Курахово;
– Славянск;
– поселок Кураховка;
– село Веселое;
– Заветное;
– Александрополь;
– Шахтерское.
Повреждены девять гражданских объектов – шесть жилых домов, учебное заведение, водопровод, ЛЭП.
В Кураховке в результате артиллерийской атаки погиб человек, разрушен частный дом.
В селе Веселое один гражданский получил ранения в результате обстрела из артиллерии. Из "Ураганов" оккупанты ударили по Заветному, там разрушен дом.
Как писал OBOZ.UA, в целом 18 мая российские захватчики обстреляли почти 100 населенных пунктов Украины и 101 объект инфраструктуры. Под вражеским огнем находились города и села в 14 областях нашего государства, сообщали в Military Media Center.
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