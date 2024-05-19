На Донетчине армия России атаковала жилые дома и учебное заведение: погиб человек

Войска страны-агрессора России 18 мая обстреляли Донецкую область Украины 2524 раза. Россия била по жилым кварталам из РСЗО "Смерч", "Ураган", артиллерии; погиб минимум один гражданский, еще один получил ранения.

Национальная полиция на своем канале в Telegram рассказала, что продолжает документировать военные преступления РФ. Под вражескими ударами находились семь населенных пунктов Донетчины:

– город Курахово;

– Славянск;

– поселок Кураховка;

– село Веселое;

– Заветное;

– Александрополь;

– Шахтерское.

Повреждены девять гражданских объектов – шесть жилых домов, учебное заведение, водопровод, ЛЭП.

В Кураховке в результате артиллерийской атаки погиб человек, разрушен частный дом.

В селе Веселое один гражданский получил ранения в результате обстрела из артиллерии. Из "Ураганов" оккупанты ударили по Заветному, там разрушен дом.

Как писал OBOZ.UA, в целом 18 мая российские захватчики обстреляли почти 100 населенных пунктов Украины и 101 объект инфраструктуры. Под вражеским огнем находились города и села в 14 областях нашего государства, сообщали в Military Media Center.

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