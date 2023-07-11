На Донетчине задержали российских дезертиров: хотели отдохнуть от фронта возле моря
Вечером в понедельник, 10 июля, на Донетчине в курортном селе Белосарайская Коса российские военные задержали своих сослуживцев в гражданской одежде. В общей сложности они схватили около 10 дезертиров, которые решили убежать от боевых действий к морю.
Задержание произошло на площади возле колеса обозрения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Какие-то очередные дезертиры решили отдохнуть немного от фронта на море – не получилось. Говорят – было шокирующе красиво", – рассказал он.
Андрющенко отметил, что теперь есть два варианта: либо российская пропаганда проигнорирует этот случай, либо же попытается выдать оккупантов-беглецов за украинских партизан, которых якобы задержали военные РФ.
"Если что, то на Косе нас не задержали. А вот русня русню почти только что на глазах "изумленной публики" знатно спаковала", – прокомментировали партизаны из "Мариуполь.Сопротивление".
Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированных Кирилловке и Мелитополе Запорожской области российские оккупанты устроили тотальную фильтрацию. Они ищут своих дезертиров, количество которых постоянно растет.
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