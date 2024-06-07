На фоне наступления РФ на Харьковщине в Украине возросло количество жертв среди гражданских – ООН

В Украине в мае 2024 года резко возросло количество жертв среди мирных жителей. Соответствующий показатель стал самым высоким с июня 2023 года.

В ООН подтвердили, что в предыдущий месяц по меньшей мере 174 гражданских были убиты и 690 ранены. Причиной тому стало новое наступление войск РФ на север Харьковщины, отмечается на сайте Организации Объединенных Наций.

Указанные цифры – это количество жертв и потерпевших, зафиксированное Миссией ООН по правам человека в Украине. В реальности число еще выше.

В мае количество жертв среди мирного населения увеличилось на 31%, если сравнивать с апрелем 2024 года.

Рост этой печальной статистики произошел "в основном из-за обстрелов в Харьковской области с 10 мая, связанных с наземным наступлением российских ВС со стороны Российской Федерации на Харьковскую область", указали в ООН.

Атаки РФ по Харьковщине организация считает причиной 53% общих жертв среди гражданских украинцев в мае 2024-го.

Кроме того, 65% общего ущерба, нанесенного образовательным и медицинским учреждениям, также касается Харьковской области. Особо масштабные разрушения произошли в Волчанске, признали в ООН.

Также Миссия в прошедшем месяце насчитала 24 нападения на энергетическую инфраструктуру и шесть – на железнодорожную.

Ранее OBOZ.UA сообщал: по состоянию на декабрь 2023 года, как установили журналисты The New York Times, Россия разрушила в Украине свыше 210 тысяч зданий. Издание сравнило некоторые части нашей страны с "Дрезденом или Лондоном после Второй мировой войны".

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