'Как Лондон после Второй мировой': РФ разрушила в Украине не менее 210 тыс. зданий – NYT

За время полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля 2022 года Россия разрушила свыше 210 тысяч зданий. Самые большие разрушения локализированы вдоль линии фронта протяженностью около 1300 км.

Такие данные по состоянию на декабрь 2023 года в своем большом исследовании приводит The New York Times. Издание сравнивает некоторые части Украины с "Дрезденом или Лондоном после Второй мировой войны".

Для проведения исследования по оценке масштаба разрушений в Украине за время полномасштабной агрессии РФ редакция издания привлекла ученых, совместно с которыми журналисты проанализировали спутниковые снимки зданий на территории нашей страны, которые получили повреждения или были разрушены с 24 февраля 2022-го.

"Это первая всесторонняя картина того, где велась война в Украине, и совокупности разрушений. Используя детальный анализ спутниковых данных, полученных за годы, мы создали записи о каждом городе, каждой улице, каждом здании, которое было разрушено с воздуха. Масштабы сложно осознать. В Украине разрушены больше зданий, чем если бы Манхеттен был стерт с лица земли четыре раза. Части Украины, расположенные за сотни миль друг от друга, выглядят как Дрезден или Лондон после Второй мировой войны или Газа после полугода бомбардировок", – отмечено в публикации.

Согласно подсчетам авторов, с февраля 2022-го по декабрь 2023 года Россия уничтожила в Украине около 210 тысяч зданий. Преимущественно – вблизи линии фронта.

Самые колоссальные разрушения Россия причинила в Мариуполе Донецкой области. После осады весной 2022-го и жестоких бомбардировок город был практически уничтожен. Теперь же, отмечает издание, оккупанты развили кипучую деятельность в сфере строительства и застраивают Мариуполь с целью скрыть следы своих военных преступлений.

Очень сильно от российского вторжения пострадал также Харьков, который до сих пор находится под ежедневными ударами РФ.

Практически полностью или в значительной мере разрушены Россией также Марьинка, Рубежное, Бахмут, Ирпень, Запорожье, Орехов, Херсон, Новая Каховка, Алешки, порты Рени и Измаил. От ракетных ударов значительно пострадали и крупнейшие города Украины — Киев, Днепр, Одесса, Чернигов.

Не менее активно Россия уничтожала школы, больницы и церкви, атаковать которые запрещают Женевские конвенции. Авторы исследования насчитали минимум 106 уничтоженных больниц и клиник (18 из них в Мариуполе), 109 религиозных объектов (34 в Мариуполе) и 708 учебных заведений – школ, колледжей и университетов.

The New York Times подчеркивает: опубликованные цифры – минимальные. Ведь истинный масштаб разрушений, вероятнее всего, куда больше. К тому же, он ежедневно продолжает расти, в частности, на фоне нового наступления РФ на севере Харьковщины, в ходе которого Россия жестоко атакует населенные пункты на линии фронта.

Напомним, 2 июня в сети показали, как сейчас выглядит Волчанск на Харьковщине. Судя по видео, снятому с высоты, в городе практически не осталось уцелевших зданий. Каждое сооружение в той или иной степени было повреждено.

Также сообщалось, что в сети сравнили оккупированный Донецк, который, по версии российской пропаганды "бомбили десять лет" и Волчанск, за который бои идут около трех недель. Фотографии двух городов больше тысячи слов говорят о том, насколько правдивы тезисы россиян.