На французском телевидении активно обсуждается размещение французских войск в Украине. Видео

Если французские солдаты, которые могут быть направлены в Украину, разместить по Днепру и/или вокруг Киева, это может стать "красными линиями" для РФ и даже заставить Кремль согласиться на переговоры. Так считает военный эксперт, французский полковник Винсент Арбаретье, рассказавший об этом журналистам LCI.

По словам Арбаретье, Франция должна направить своих военных в Украину, чтобы "в качестве ядерного государства выполнить свою роль в защите Европы". Француз подчеркнул, что это не станет провокацией России, а должно заставить Москву пойти на переговоры.

Фактически Арбаретье предложил разделить Украину своими солдатами на оккупированную и свободную территорию. "Две опции возможны: вдоль Днепра и вокруг Киева. Они могут быть и смешаны, чтобы россияне не могли идти дальше, иначе они рискуют попасть под наш обстрел", – считает эксперт.

По мнению Арбаретье, для этого хватит 20 тысяч французских военных, которые будут сформированы в специальные мобильные бригады. "Речь не о том, чтобы построить непрерывную линию людей. Нужны отдельные подразделения, способные очень быстро реагировать. Подразделения ближнего боя, боевые подразделения и подразделения поддержки, чтобы быть способными удержать россиян", – заявил француз.

Арбаретье добавил, что ранее Франция уже использовала свои вооруженные силы в аналогичных случаях (например, на Мали), то есть, есть достаточно квалифицированные солдаты и "нет нужды направлять в Украину необстряляемых".

На какие конкретно переговоры, с кем и на каких условиях французы заставят согласиться Москву, господин Арбаретье не уточнил.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции едва ли не первым из западных лидеров включился в любимую российскую игру – ядерную "кузькину мать", заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда они также имеют ядерное оружие.

Кроме того, Макрон подтвердил, что его заявление от 26 февраля о возможности в будущем отправить свои войска в Украину не было спонтанностью или опрометчивостью.

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