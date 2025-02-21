На фронте относительное затишье: с начала суток произошло 80 боевых столкновений – Генштаб

Проходит тысяча девяносто четвертые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор врагу.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 21 февраля по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 80 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Противник нанес один ракетный и 43 авиационных удара с применением двух ракет и 53 КАБ, 1128 ударов дронами-камикадзе и осуществил более четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши защитники отразили один штурм российских захватчиков в районе Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, противник нанес авиаудару по населенному пункту Золочев.

На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Загрызового. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении враг 7 раз атаковал, пытаясь продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны, Ямполевка и Колодцы. До сих пор продолжаются два боестолкновения. В то же время авиация противника наносила удары по населенному пункту Борова.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают три вражеских попытки продвинуться вперед вблизи населенного пункта Васюковка. Под вражескими авиаударами сегодня оказались Часрв Яр и Константиновка.

На Торецком направлении враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону. С начала суток в районах Торецкая и Дилиевки наши защитники отбили два вражеских штурма, еще семь атак продолжаются.

На Покровском направлении враг продолжает интенсивно атаковать украинских защитников. В течение дня наши защитники отразили 29 штурмовых и наступательных действий противника. Наибольшая активность российских окупантов - в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улакли, Удачное, Надеевка и Молодецкое. Авиационные удары получили населенные пункты Гродовка, Лисовка, Мирноград и Новоалександровка. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 245 человек, из них 101 — безвозвратно. Уничтожены семь автомобилей, пушка, боевая машина пехоты, реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и два мотоцикла.

На Новопавловском направлении остановлены пять штурмов противника, захватчики пытались прорвать оборонительные рубежи украинских подразделений в районах Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении авиационных ударов неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Новополь и Гуляйполе.

На Ореховском направлении вблизи населенных пунктов Щербаки и Пятихатки до сих пор продолжаются три вражеских атаки.

На Курском направлении произошло 14 боевых столкновений, кроме того, враг нанес 17 авиационных ударов (24 КАБ) и совершил 368 артиллерийских обстрелов (три из них – с РСЗО).

На Северском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не производил.