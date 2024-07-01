На фронте произошло 121 боевое столкновение: в Генштабе назвали самое горячее направление

С начала суток больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении. В то же время российские оккупанты не прекращают попытки прорвать нашу оборону на Северском, Торецком, Лиманском и Купянском направлениях.

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Всего по линии фронта зафиксировано 121 боевое столкновение. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 понедельника, 1 июля.

На Харьковском направлении украинские защитники отбили шесть штурмов в Глубоком, Волчанске и Липцах. Ситуация контролируемая, продолжаются два боестолкновения. Враг продолжает авиаудары по Харьковщине, нанеся семь ударов управляемыми авиабомбами по Волчанским Хуторам, Тихому, Охримовке, Нескучному, Липцам и Веселому.

На Купянском направлении враг атаковал позиции сил обороны 11 раз. Это происходило в районах Синьковки, Стельмаховки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки. Авиация противника нанесла удары по Купянскому Узловому и Лесной Стене.

На Лиманском направлении враг продолжает наступление в сторону Макеевки, Грековки и Невского, совершив 13 атак, в том числе восемь штурмов возле Макеевки. Ситуация под контролем сил обороны.

На Северском направлении количество боевых столкновений выросло до 18. Украинские воины отбивают штурмы агрессора в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Выемки и Верхнекаменского. При этом оккупанты нанесли три авиаудара по Северску.

На Краматорском направлении российские войска пытаются продвинуться к Временному Яру и Клещиевке, совершив пять штурмов.

На Торецком направлении захватчики атаковали 13 раз в сторону Торецкого, Северного, Южного и Нью-Йорка. Четыре боестолкновения продолжаются. Ситуация под контролем.

На Покровском направлении произошло 37 боевых столкновений, из которых 12 продолжаются. Наибольшая активность врага наблюдается у Новоалександровки, где было зафиксировано 13 атак. Также горячие участки фронта расположены в районах Новоселовки Первой, Воздвиженки, Евгеньевки, Нетайлового, Востока, Сокола. Враг нанес авиаудары по Волчьему и Александрополю.

На Кураховском направлении украинские силы отразили шесть штурмов россиян у Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Россия нанесла два авиаудара по Константиновке.

На Времивском направлении враг получает отпор возле Водяного, Урожайного и Макаровки. Здесь, с начала дня, зафиксировано восемь штурмовых попыток агрессора. Управляемыми авиабомбами россияне атаковали Берестку, Веселый Гай, Большую Новоселку и Отрадное.

На Ореховском направлении под ударами неуправляемых авиационных ракет оказались Роботино и Лобково. Враг пытается продвинуться из Новопокровки на Новоданиловку. При этом оккупанты получают достойный отпор.

На Приднепровском направлении произошло три боевых столкновения на плацдармах, но они были неудачными для врага. Россияне нанесли двух авиаударов по Гавриловке и Бургунце, а Ольговку атаковали неуправляемыми авиационными ракетами.

В других направлениях ситуация остается без существенных изменений. Пограничные села Черниговской и Сумской областей продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории России, сегодня пострадали Елино, Блешня, Галагановка, Леоновка, Стариковое, Новодмитровка, Миропольское, Мирополье, Локня, Могрица, Большая Рыбица и Павловка.

Силы обороны мужественно сдерживают вражеские попытки продвинуться в глубь территории Украины, наносят оккупантам огневого поражения и истощают их по всей линии фронта.

Ранее враг принялся штурмовать Времен Яр из Торецкого направления. Оккупанты прибегают к механизированным штурмам города "в лоб", бросая туда подразделения "Шторм V" и пытаясь обойти город с флангов.

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