На фронте произошло 172 боевых столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления

Продолжается тысяча десятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на фронте остается напряженной. Враг свои основные усилия сосредотачивает на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях. Кроме того, оккупанты активно атакуют на Лиманском и Купянском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 29 ноября по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 172 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Государство-террорист нанесло ракетный удар одной ракетой, а также 31 авиаудара, сбросив при этом 53 КАБ.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Кудиевки, Волчанска и Тихого. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал наши позиции. Вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Роща подразделения Сил обороны отразили все атаки противника.

На Лиманском направлении за сегодняшний день российские войска 20 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Дибровы, Торского, Заречного, Григоровки и в Серебрянском лесу. Наши воины отразили 18 атак врага, два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков захватить наши позиции в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты дважды пытались продвинуться вперед в районах Дружбы и Торецкая, получили отпор.

На Покровском направлении на протяжении этих суток агрессор 34 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Дачевский, Млечный, Новый Труд и Желтое. лиц убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины, артиллерийская система, три пункта управления БПЛА и 12 единиц автомобильной техники противника, также два автомобиля и две артиллерийские системы наши защитники повредили.

На Кураховском направлении захватчики в это время суток предприняли 43 попытки продвинуться вперед. 11 атак продолжаются. В основном бои продолжаются у Солнцевки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахового, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Анновки и Успеновки.

На Времевском направлении, где сегодня агрессор 24 раза штурмовал передний край нашей обороны в районе Веселой Рощи, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки, в настоящее время продолжается три боеприкосновения.

На Приднепровском направлении враг предпринял три безрезультатных попытки штурма позиций украинских подразделений.

На Курском направлении Силы обороны Украины продолжают вести операцию. Украинские воины отразили 22 атаки захватнической армии на этом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 340 единиц техники и вооружения оккупационных войск России. Также наши защитники ликвидировали 2030 оккупантов, что стало рекордом за последние месяцы.

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