На фронте произошло 40 боевых столкновений за сутки, ВСУ уничтожили ЗРК и артиллерийские позиции врага – Генштаб

В ночь на 27 августа российская террористическая армия совершила очередную массированную ракетную атаку по территории Украины. Также противник продолжает обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру из разного вооружения.

Видео дня

Целью россиян стали жилые дома, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 27 августа.

В течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных и 45 авиационных ударов. Также террористы совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате военных преступлений погибли и получили ранения мирные жители. В Генштабе предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На фронте 27 августа произошло более 40 боевых столкновений. Наиболее интенсивные и ожесточенные бои продолжаются на востоке нашей страны.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Хриновка, Клюсы Черниговской области; Кружок, Волфино, Басовка, Турья, Грабовское, Рясное Сумской области и Рубленое, Амбарное, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка, Тополи Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Кременная, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки и Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Новомарково, Ступочки, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Керамик, Новобахмутовка, Орловка, Тоненькое, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Кураховка, Александрополь, Гострое, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Водяное, Шахтерское, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Староукраинка, Гуляйпольское, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Ольговка, Одрадокаменка, Николаевка, Херсон, Янтарное, Днепровское Херсонской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Напомним, страна-агрессор Россия ночью 27 августа совершила массированную атаку по Украине с применением ракет, постоянно менявших траекторию полета. По всей стране с 03:00 воскресенья была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более трех часов и в это время в ряде регионов раздавались взрывы.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану. По его словам, в отличие от государства-террориста России наша страна ценит своих воинов и не отправляет их на смерть без результата.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины прорвали самую сложную линию российской обороны на юге. Теперь продвижение наших защитников станет более быстрым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!