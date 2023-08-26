Резников о контрнаступлении: не будем отправлять солдат на смерть без результата

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану. По его словам, в отличие от государства-террориста России наша страна ценит своих воинов и не отправляет их на смерть без результата.

Видео дня

Резников добавил, что Украина предварительно обсуждала план освобождения территорий со своими партнерами. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что российские оккупанты плотно заминировали территории и подготовились к обороне. Партнеры Украины знают о ситуации на фронте и понимают, что контрнаступление идет по запланированному графику.

"Все действительно идет по нашему плану. Этот план также предварительно обсуждался с нашими партнерами. И все, кто действительно вовлечен в этот процесс, все об этом знают. Они знают, какова оборона противника, какие зоны безопасности, где минные поля, где танки окружены, где укрепления", – сказал Резников.

Кроме того, министр добавил, что Украина имела серьезные дискуссии с официальными лицами США касательно вопроса контрнаступления. Однако он заверил, что никакой критики со стороны партнеров в адрес украинских военных не было.

Также Резников заявил, что Украина продвигается медленнее, чем ожидалось, потому что в отличие от России, наша страна хочет защитить жизни своих солдат и сохранить военную технику.

"Мы не будем отправлять наших солдат на смерть в бою без всякого результата. К тому же у россиян сейчас превосходство в воздухе. Контрнаступление – это не фильм. Речь идет не о голливудском блокбастере", – сказал министр обороны.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что начавшееся в июне контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по утвержденному плану. Он объяснил, что это сложная операция, потому что российские оккупанты хорошо подготовились.

Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов признал, что Силы обороны "выпали из графика" освобождения оккупированных территорий и Крыма в частности. События развиваются медленнее, чем ожидалось, но Украина продолжает идти к своей цели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!