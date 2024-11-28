На фронте разведчики уничтожили российское 'железо' и 'кошмарили' тайники оккупантов. Видео

Бойцы Главного управления разведки Украины продолжают уничтожать военную технику российских оккупационных войск на передовой в Украине, в том числе с помощью FPV-дронов. "Железо" оккупантов горит по всем направлениям на фронте.

Видео дня

В Telegram-канале ГУР МО опубликовали кадры спецопераций, выполненных операторами FPV-дронов спецподразделения Firebird. Видео было обнародовано в четверг, 28 ноября.

Как отметили в пресс-службе разведки, украинские бойцы продолжают уничтожать российскую военную технику и "кошмарить" тайники оккупантов.

На видео показаны успешные эпизоды огневого поражения замаскированных вражеских танков, автомобильной и другой военной техники захватчиков, а также точные атаки по укреплениям россиян.

"Шастать – запрещено! Слава Украине!" – отметили в ГУР.

Напомним, что 28 ноября в ГУР сообщили об уничтожении на территории временно захваченного Крыма новейшего российского радиолокационного комплекса 48Я6-К1 "Подлет", нанеся этим врагу значительные потери. Примерная стоимость потерянного оккупантами радиолокационного комплекса составляет 5 млн долларов.

В разведке отметили, что российскую РЛС сожгли, а значит, восстановить ее невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе отметили, что в течение 26 ноября украинские воины отминусовали на фронте 1580 российских оккупантов и более 200 единиц военной техники и вооружений армии РФ. Общие боевые потери врага в живой силе достигли 735 410 человек.