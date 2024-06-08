На фронте в сутки произошло более 100 боевых столкновений: Генштаб показал свежую картину

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 100 боевых столкновений, только за сегодня уже 34. Самым горячим направлением остается Покровское, где враг предпринял уже 10 попыток прорвать украинскую оборону – четыре отбиты, еще пять продолжаются.

Силы обороны контролируют ситуацию. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 11:00.

Отмечается, что вчера россияне потеряли на Покровском направлении 261 оккупанта убитыми и ранеными. Также Силы обороны там уничтожили три боевых бронированных машин, три пушки и минометы, шесть автомобилей и единицу специальной техники.

Ситуация по другим направлениям фронта

В общем, за сутки, захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных и 101 авиационный удар, совершили более 3500 обстрелов из разных типов вооружения, 89 из них – из РСЗО.

Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 16 мест скопления личного состава, станцию РЭБ, состав боеприпасов, район сосредоточения военной техники и два пункта управления.

Харьковское направление. Сейчас продолжаются три атаки оккупантов в районе Волчанска. Ситуация под контролем. За прошедшие сутки захватчики потеряли 136 человек живой силы. Уничтожены пять артсистем, семь автомобилей и единица спецтехники. Поражены 36 укрытий личного состава врага и один склад с боеприпасами.

Купянское направление. Ситуация напряженная. С начала суток произошло уже три боевых столкновения. В районе Макеевки атака отбита, а две – продолжаются вблизи Грековки и Невского.

Лиманское направление. Происходит бой недалеко от Тернов, без успеха для противника.

Северское направление. Отражены пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Белогоровки, Раздолевки и Выемки.

Краматорское направление. С начала суток отражены два штурма противника в районах Ивановского и Андреевки.

Кураховское направление. Враг дважды предпринимал штурмовые действия вблизи Прасковьевки. Одна атака успешно отбита. Бой продолжается.

Ореховское направление. Агрессор предпринял одну безрезультатную попытку улучшить тактическое положение в районе Новопрокоповки.

Приднепровское направление. Однажды оккупанты пытались оттеснить наших защитников в районе Крынок. Потери позиций не допущены.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Белом доме подчеркнули, что наступление российских войск на севере Харьковщины по состоянию на данный момент не является стратегически опасным. Оккупанты захватили лишь небольшую полосу территории вдоль своей границы, понеся на этом участке огромные потери.

– Президент Владимир Зеленский исключил возможность территориальных уступок России с целью завершения войны. Он подчеркнул, что это только даст Москве паузу перед новой войной.

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