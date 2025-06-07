На фронте за сутки произошло 212 столкновений, Силы обороны дают отпор врагу – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск и захватить новые территории. Всего за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 212 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 7 июня.

В течение суток враг нанес позициям украинских подразделений и населенным пунктам массированный ракетный удар с применением 47 ракет, а также 57 авиаударов, в том числе сбросил 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, враг совершил 5866 обстрелов, из них 117 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3505 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Климентово, Угроиды Сумской области; Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Полтавка, Малая Токмачка, Каменское, Орехов, Новоандреевка, Белогорье Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поражали 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы, один пункт управления, два склада боеприпасов, а также три других важных объекта врага.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений вблизи Волчанска, Красного Первого, Волчанских Хуторов и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новомихайловка, Зеленая Долина, Грековка, Колодцы и в направлениях Новосергеевки, Нового Мира, Ольговки, Редкодуба, Волчьего Яра, Григорьевки, Торского и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции сил обороны в направлении Серебрянки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Курдюмовки, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Дилиевка, Клебан-Бык, Торецк и в сторону Александро-Калинового, Русиного Яра, Степановки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 атак агрессора в районах населенных пунктов Котляровка, Новая Полтавка, Елизаветовка, Лисовка, Покровск, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Орехово, Надеевка, Новоукраинка, Андреевка и в направлениях населенных пунктов Муравка, Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 24 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Запорожье, Комар, Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Вильное Поле, в направлении Дачного, Богатыря.

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки и в сторону Полтавки на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, в районе Пятихаток и в направлении Павловки, захватчики совершили две безуспешные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении российские оккупанты однажды безуспешно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 39 атак противника. Враг совершил 161 артиллерийский обстрел, из них четыре из реактивных систем залпового огня. Также нанес семь авиационных ударов, во время которых сбросил 15 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 52 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, средство противовоздушной обороны, вертолет, 300 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 37 ракет, 166 единиц.

Напомним, оккупационная армия РФ продолжает наступательную операцию в Сумской области. Накануне врагу удалось продвинуться и закрепиться на нескольких участках. В целом враг оккупировал еще два населенных пункта.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июня, российские оккупационные войска массированно обстреляли Харьков. Противник применил почти полсотни "Шахедов", а также ракеты и КАБы, прозвучало несколько десятков взрывов. Есть попадание в жилой дом, жертва и пострадавшие, среди них – двое детей.

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