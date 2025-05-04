На фронте за сутки произошло более 250 боев: в Генштабе рассказали, где было горячее всего

Оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. За прошедшие сутки, 3 мая, на фронте было зафиксировано 253 боевых столкновения.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 4 мая.

В течение суток российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 81 авиационный удар, применили две ракеты и 158 управляемых бомб. Кроме этого, враг произвел 6384 обстрела, из них 113 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2760 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Мхи Черниговской области; Миропольское, Краснополье, Чернацкое Сумской области; Шевченко Первое, Зеленое Поле, Новополь, Камышеваха Донецкой области; Темировка, Новодаровка, Гуляйполе, Малиновка, Новоандреевка Запорожской области.

В свою очередь, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, пять артиллерийских средств, одну станцию ​​РЭБ, семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БПЛА и одно вражеское средство противовоздушной обороны.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в направлениях Новоосинового и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Липово, Ямполевка, Колодязи, Торское и в направлении Григоровки.

На Северском направлении агрессор атаковал в сторону Ивано-Дарьевки и Григорьевки. В общей сложности за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских штурмов в районе Часова Яра и в сторону Майского, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районе Торецка и вблизи Крымского и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 113 атак агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Проминь, Шевченко, Александрополь, Котлино, Новосергеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Романовки, Малиновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 66 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новоселка, Ровнополь, Привольное и в направлении Отрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко и Богатыря.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении вблизи Новоданиловки, Новопокровки и Каменского захватчики совершили три бесполезных атаки на позиции наших защитников.

Прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг нанес 256 артиллерийских обстрелов, из них 10 – из реактивных систем залпового огня, совершил семь авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиационных бомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1340 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 24 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО, два самолета, 163 БпЛА оперативно-тактического уровня и 129 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним, Силы обороны Украины поразили командный пункт шестой мотострелковой дивизии ВС РФ на территории Донетчины. В частности, взрывы были зафиксированы в районе Бахмута.

Ранее сообщалось, что украинские войска во время боев на фронте за сутки 3 мая ликвидировали и ранили около 1340 военнослужащих захватнической армии РФ. Так что общее количество отминусованной в войне живой силы агрессора возросло до 956 810.

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