На границе Брянщины и Сумщины самоликвидировались двое российских спецназовцев: всплыли подробности

Двое офицера спецназа армии РФ погибли в районе границы Брянщины и Сумщины, подорвавшись на растяжке. Оба лейтенанта – Анатолий Лузгин и Дмитрий Ошкин – в составе группы из четверых человек выполоняли "боевое задание".

Видео дня

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона". По его данным, два российских спецназовца, воевавших в составе Сил спецопераций РФ, погибли ночью в воскресенье, 11 мая.

Они подорвались на самодельном взрывном устройстве, когда выполняли "боевое задание в районе государственной границы Брянской и Сумской областей".

Всего в группе было четыре военнослужащих 2-го управления 322-го центра спецопераций РФ (в/ч 92154, Солнечногорск Московской области).

Имена погибших российских спецназовцев подразделения: Анатолий Лузгин лейтенант, Дмитрий Ошкин, лейтенант.

Командир группы принял решение о прекращении операции, сообщает "Досье Шпиона".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны Украины обезвредили 1070 оккупантов убитыми и ранеными. С начала полномасштабного вторжения потери России в войне достигли 968 тысяч человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!