На Харьковщине 'элитная' кантимировская дивизия оккупантов пошла в штурм и была разгромлена: в Третьей штурмовой раскрыли подробности

Российская армия снова потерпела сокрушительное поражение, на этот раз – на Харьковщине. У села Первомайское захватчики из 4-й танковой дивизии, более известной как "элитная" Кантемировская дивизия 1-й танковой армии РФ, попытались совершить прорыв колонной бронетехники.

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Однако их атака превратилась в катастрофу. Об этом сообщили в Третьей штурмовой бригаде.

Русские двинулись в наступление танками, БМП и даже баги. Еще на переправе первые две БМП врага затонули, так и не добравшись до места боя. Далее по колонне россиян начали работать операторы FPV-дронов и артиллерия Третьей штурмовой бригады.

Вражеская пехота, не выдержав обстрелов, вынуждена была высаживаться прямо посреди поля, где ее накрыли дронами-камикадзе и артиллерийскими ударами. Когда оккупанты попытались эвакуировать поврежденную технику, украинские военные уничтожили даже их ремонтно-эвакуационную машину.

Штурм закончился полным провалом для россиян. Они оставили на поле боя десять единиц уничтоженной бронетехники, десятки убитых и раненых солдат.

"Итог: минус 10 единиц вражеской бронетехники, 10 двухсотых, и 30 трехсотых РФ", – отметили в Третьей штурмовой.

Кроме того, командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий с сарказмом прокомментировал очередную неудачную атаку врага, отметив, что первая танковая армия России уверенно превращается в конную.

"Смотрим, как первая танковая армия РФ уверенно превращается в первую конную. И ожидаем новых накатов на лошадях и ослах", – сказал он.

Напомним, украинские военные уничтожили редкую враждебную огнеметную систему залпового огня ТОС-А1 "Сонцепек". Теперь этот РСЗО оккупантов сгодится разве что на металлолом. Вражеский экипаж также ликвидирован.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумском направлении украинские пограничники уничтожили антенну связи и комплекс радиоэлектронной разведки. Это оборудование враг использовал для разведывательных действий и атак против Украины.

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