На Харьковщине сбитый 'Шахед' упал и взорвался в 30 метрах от мобильной огневой группы. Видео

На Харьковщине после сбития российский "Шахед " упал и взорвался рядом с украинскими военными. Сбитый дрон упал в 30 метрах от мобильной огневой группы.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы. В Telegram-канале бойцы обнародовали впечатляющие кадры инцидента.

Известно, что пограничники, которые работали на Северо-Слобожанском направлении, смогли поразить российский ударный беспилотник. После сбития борт упал неподалеку от позиции мобильной огневой группы.

Падение и взрыв БПЛА вызвало мощную ударную волну. Одного из бойцов взрывной волной отбросило из машины, однако никто из военных не пострадал.

Напомним, в ночь на 14 марта Россия осуществила одну из самых масштабных атак на Украину, применив десятки ракет и сотни беспилотников. Основным направлением удара стала Киевская область.

По информации военных, ночью российские войска выпустили по Украине 68 ракет различных типов и 430 беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 460 воздушных целей.

Среди использованного вооружения были две противокорабельные ракеты "Циркон", 13 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, 25 крылатых ракет "Калибр", 24 крылатые ракеты Х-101, а также четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-69.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил, во время ночной атаки только крылатых ракет типа "Калибр" и Х-101 враг запустил по Украине 49. Все они были сбиты украинскими воинами.

