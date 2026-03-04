На Харьковщине в результате российской атаки пострадали три человека. Фото

На Харьковщине ночью 4 марта прогремели взрывы – российский беспилотник атаковал село Ольшаны. В результате удара пострадали трое мирных жителей.

Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, около 01:50 российский БПЛА, предварительно типа "Герань-2", нанес удар по селу Ольшаны Харьковского района.

В результате атаки зафиксировано повреждение частных жилых домов, хозяйственных построек и гаража.

Острую реакцию на стресс испытали 90-летний мужчина, а также женщины в возрасте 62 и 48 лет.

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, во вторник, 3 марта, российские захватчики ударили дроном по Чугуеву Харьковской области. Враг атаковал частный жилой сектор, повреждены дома, пострадали пятеро местных жителей. Трех раненых госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 марта российская оккупационная армия осуществила дроновую атаку на Полтавщину. В результате падения обломков БпЛА пострадали четыре человека. Зафиксированы повреждения зданий.

