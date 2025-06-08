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На Харьковщине ВСУ устроили ночной кошмар оккупантам: зрелищное видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
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На Харьковщине ВСУ устроили ночной кошмар оккупантам: зрелищное видео

Украинские пограничники недавно устроили адскую ночь для захватчиков на Харьковщине. Они во время ночного рейда обнаружили и уничтожили вражеские укрытия, технику и антенну связи.

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Удары по вражеским целям защитники нанесли с помощью БпЛА "Баба-Яга". Подробности раскрыли в Государственной пограничной службе Украины.

"Баба Яга" – ночной ужас оккупантов. Во время ночного рейда "Баба Яга" пограничников-аэроразведчиков РУБпАК "СТРИКС" 4 отряда на Харьковщине обнаружила и уничтожила 2 укрытия, 2 транспортных средства и 1 антенну связи", – указано в сообщении.

На Харьковщине ВСУ устроили ночной кошмар оккупантам: зрелищное видео
На Харьковщине ВСУ устроили ночной кошмар оккупантам: зрелищное видео
На Харьковщине ВСУ устроили ночной кошмар оккупантам: зрелищное видео

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 11 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, два средства противовоздушной обороны, самолет, 158 БпЛА оперативно-тактического уровня, семь ракет, 146 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.

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