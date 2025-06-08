На Харьковщине ВСУ устроили ночной кошмар оккупантам: зрелищное видео

Украинские пограничники недавно устроили адскую ночь для захватчиков на Харьковщине. Они во время ночного рейда обнаружили и уничтожили вражеские укрытия, технику и антенну связи.

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Удары по вражеским целям защитники нанесли с помощью БпЛА "Баба-Яга". Подробности раскрыли в Государственной пограничной службе Украины.

"Баба Яга" – ночной ужас оккупантов. Во время ночного рейда "Баба Яга" пограничников-аэроразведчиков РУБпАК "СТРИКС" 4 отряда на Харьковщине обнаружила и уничтожила 2 укрытия, 2 транспортных средства и 1 антенну связи", – указано в сообщении.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 11 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, два средства противовоздушной обороны, самолет, 158 БпЛА оперативно-тактического уровня, семь ракет, 146 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.

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