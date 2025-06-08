ВСУ обезвредили 1120 оккупантов и семь танков армии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 377 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Также ликвидировали и ранили около 1120 захватчиков.

Видео дня

С начала полномасштабной войны агрессор потерял на украинской земле примерно 996 150 живой силы. Обновленные по состоянию на 8 июня данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Военные подтвердили ликвидацию еще одного российского самолета (всего 414). Также защитники сбили семь крылатых ракет (3315) и 158 беспилотников оперативно-тактического уровня (39 651).

Наши воины обезвредили 42 артиллерийские системы (всех 28 892), 11 боевых бронированных машин (22 748), семь танков (10 911), два средства ПВО (1183) захватчиков. Бойцы сожгли 146 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 51 225), три – спецтехники (3911) врага.

Всего за время войны ВСУ также уничтожили 1410 РСЗО, 337 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 7 июня Силы обороны сбили российский истребитель Су-35 на Курском направлении. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ показали успешное сбитие вражеского самолета над Россией: на кадрах видно, как вражеская "птичка" пылает на земле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!