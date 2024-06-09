На Харьковском направлении идет бой в районе Глубокого, но наибольшая активность врага – на Покровском направлении – Генштаб

На Харьковском направлении продолжается бой с оккупантами в районе Глубокого, это уже третья атака на этом направлении за сутки. Однако самая большая активность врага наблюдается на Покровском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей оперативной сводке по состоянию на 16:00 9 июня. Общее количество вражеских атак на линии боевого столкновения достигло 55.

Российские оккупанты осуществили минометные обстрелы наших позиций в Черниговской и Сумской областях с территории РФ. Огонь велся в районах Поповки по направлению Вязового (Белгородская область), Вильчиков по направлению Балышовки (Брянская область), Хреновки по направлению Климового (Брянская область) и Новодмитровки по направлению Теребреного (Белгородская область).

На Харьковском направлении идет бой в районе Глубокого. В общей сложности на этом направлении количество атак возросло до четырех. Российские оккупанты использовали КАБы по направлению Шебекино по районам Белого Колодезя и Тихого, а также атаковали район Волчанских Хуторов неуправляемыми авиационными ракетами.

На Купянском направлении россияне совершили семь атак, в том числе две продолжаются в районах Невского и Песчаного.

На Лиманском направлении бои ведутся в районе Серебрянского леса. С начала суток оккупационные силы пять раз пытались продвинуться в этом направлении.

Российский агрессор также проявляет активность на Краматорском направлении, в частности, в районах Ивановского и Клещиевки. Сегодня на этом направлении произошло семь боестолкновений.

Наибольшее количество вражеских атак наблюдается на Покровском направлении. Сейчас здесь шесть боестолкновений в районах Новоалександровки, Карловки и Новопокровского. Количество штурмовых действий оккупантов возросло до 22.

По предварительной информации, потери россиян на этом направлении составляют 122 человека убитыми и ранеными. Уничтожены одна БМП, артсистема и автомобиль, а также поврежден танк противника.

На Кураховском направлении бои продолжаются в районе Красногоровки. К настоящему времени здесь произошло уже 6 боеприкосновений с начала суток.

На Приднепровском направлении с начала суток отражены две атаки врага в районе Крынок.

В других направлениях обстановка остается без особых изменений.

Напомним, что накануне, 8 июня, ВСУ обезвредили 1270 оккупантов. Также было уничтожено 236 единиц вооружения, в том числе 60 артиллерийских систем, 26 танков и 26 боевых бронированных машин, два РСЗО и два средства ПВО россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы бригады "Ярость" НГУ показали, как заставили оккупантов побегать по Волчанску перед поражением. "Выкуривали" захватчиков из "нор", где они скрывались, с помощью FPV-дронов.