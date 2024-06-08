Бойцы бригады Нацполиции 'Лють' заставили оккупантов в Волчанске побегать: видео

Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов в Волчанске на Харьковщине. В частности, защитники из рядов бригады Нацполиции "Лють" заставили захватчиков побегать по городу и умирали уставшими.

"Выкуривали" оккупантов из "нор", где они прятались, с помощью FPV-дронов. Видео было опубликовано в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Нарезку из беготни захватчиков от точных ударов FPV-дронов украинских воинов они оформили в виде "фильма" с условным названием "Джентльмены удачи". Главным "героям" этой эпической "ленты" удача в тот день улыбалась мало.

"Джентльмены удачи". Или короткое видео о том, как тяжело российским "гастарбайтерам" на украинской земле в Волчанске. Удачная работа операторов FPV-дронов полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" заставила гастарбайтеров из соседней недостраны искать себе новый тайник", – говорится в сообщении.

В конце концов, воины делают "спойлер" того, что не попало на видео.

"Однако совсем скоро к ним в гости пришли наши штурмовики", – приоткрыли занавес тайны относительно судьбы захватчиков-"спринтеров" в сообщении.

Украинские воины уточнили, что в главных "ролях" в этом видео "снялись" оккупанты из 83 отдельной десантно-штурмовой бригады из Уссурийска.

Как писал OBOZ.UA, эксперт Bild Юлиан Репке рассказал, что ВСУ отразили еще несколько кварталов Волчанская. Бои за город продолжаются.

Напомним, ранее в сети показали, как на Покровском направлении украинские воины разбили в упор вражеский БТР вместе с десантом.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Донецкой области украинские военные на Bradley уничтожили вражеский БТР вместе с десантом.