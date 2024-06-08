ВСУ отбили еще несколько кварталов Волчанска, бои продолжаются, – эксперт Bild

Силы обороны Украины контратаковали в Волчанске. Украинским воинам удалось отбить несколько кварталов города, куда раньше вошли российские оккупанты.

При этом часть российских захватчиков оказалась в окружении, отрезанном от основных сил государства-агрессора, сконцентрированных на севере Харьковской области. К таким выводам пришел эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Об успехах украинских воинов в Волчанске он написал в своем профиле в сети X.

"Украинские войска отвоевывают новые позиции на севере Волчанска. Российские войска продолжили отходить и атаковать утраченные районы авиацией, ракетами и артиллерией", – констатировал Репке.

Северную часть Волчанск и несколько кварталов в центре города россияне заняли еще в середине мая. Однако в последние дни защитники не только потеснили захватчиков в северных кварталах населенного пункта, но и выбили их из центра. После этого, констатирует "Зеркало недели", ряд российских пропагандистов-"военкоров" начали скулить о том, что часть войск РФ в Волчанске оказались оцепленными и отрезанными.

Напомним, ранее офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко рассказал, как изменилась ситуация в Харьковской области после разрешения на удары по РФ западными вооружениями. Для россиян, несмотря на то, что оккупанты "активно окапываются" и подтягивают резервы – "игра в одни ворота для них закончилась". В настоящее время захватчиков с некоторых позиций отвергли, а в других ситуацию удалось стабилизировать.

Также OBOZ.UA сообщал, что на направлении Стрелка – Глубокое ВСУ остановили наступление армии России и сейчас принимают меры для возвращения ранее утраченных позиций.