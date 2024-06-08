Украинский командир назвал направление на Харьковщине, где ВСУ остановили наступление армии России

Силы обороны Украины остановили наступление российских войск в направлении Стрелечья – Глубокое на севере Харьковщины. Ситуацию там удалось стабилизировать.

При этом защитники не только отбивают вражеские штурмы, но и предпринимают меры по улучшению своего положения и отражению утраченных ранее позиций. О ситуации рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов АХИЛЛЕС 92 ОШБр имени Кошевого Атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в интервью Radio NV.

"На текущий момент ведется активная работа не только по отражению штурмов противника, которые он периодически реализует, но и по отражению утраченных позиций и улучшению положения", – отметил он.

На направлении Стрелечья-Глубокое украинские воины наносят урон российским войскам, уничтожая как живую силу, так и высокоманевренную технику.

В то же время в районе Волчанска ситуация сложнее. Впрочем, там россиянам достигать продвижений тоже не удается.

"Силам обороны удалось ситуацию также стабилизировать и противника выбить из ряда позиций, при этом взять военнопленных", – подчеркнул Федоренко.

Напомним, ранее офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко рассказал, как изменилась ситуация в Харьковской области после разрешения на удары по РФ западными вооружениями. Для россиян, несмотря на то, что оккупанты "активно окапываются" и подтягивают резервы – "игра в одни ворота для них закончилась". В настоящее время захватчиков с некоторых позиций отбросили, а в других ситуацию удалось стабилизировать.