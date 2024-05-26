На Харьковском направлении продолжаются боевые действия, враг несет значительные потери – Генштаб

Боевые действия продолжаются на Харьковском направлении. Оккупанты несут значительные потери.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 23:00 субботы, 25 мая. С начала суток произошло 110 боевых столкновений.

Враг нанес по территории Украины пять ракетных (с применением восьми ракет) и 34 авиационных удара (49 КАБ), применил 381 дрон-камикадзе. Также агрессор совершил 2433 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

В Генштабе отмечают, что ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой Силами обороны.

"Наши воины продолжают решительно противодействовать попыткам российских окупантов продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения захватчиками планов наступления", – говорится в сообщении Генштаба.

Там также уточнили, что украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляются меры по улучшению тактического положения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении сегодня произошло 13 боевых столкновений. Оккупанты наносили ракетные удары и били управляемыми авиабомбами по областному центру. В настоящее время на Харьковском направлении еще продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Нескучное и Старица.

Предварительно потери противника с начала суток на этом направлении составили 100 человек. Уничтожены один танк, две артиллерийские системы и две единицы автомобильной техники. Еще одна артиллерийская система и один автомобиль были повреждены.

На Купянском направлении количество боевых столкновений составило 14. Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка. Вблизи Мясожаровки, Дружелюбовки и Невского еще продолжаются бои. Кроме того, Силы обороны здесь провели успешные активные действия.

Предварительно общие потери противника в течение суток на этом направлении составили 47 человек. Уничтожены одна вражеская МТЛБ, две единицы автомобильной техники, станция наблюдения "Муром-П" и два склада боеприпасов, а также повреждены два танка и одна боевая машина пехоты.

На Лиманском направлении подразделения Сил обороны отразили пять атак российских оккупантов в районах Тернов, Торского и Серебрянского леса. Ситуация контролируемая, потери позиций не допущены.

На Северском направлении количество штурмовых действий противники к вечеру возросло до 13. Напряженная ситуация остается в районе Белогоровки, где враг пытается вклиниться в нашу оборону. В то же время, украинскими защитниками проведен ряд мероприятий по усилению оборонных позиций.

На Краматорском направлении российский агрессор 12 раз атаковал подразделения сил обороны в направлении Временного Яра, Ивановского и Клещиевки. Удачи не имел. В настоящее время идет бой в районе Андреевки. Ситуация контролируется.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, иногда при поддержке авиации с применением КАБов, агрессор совершил 23 штурмовых действия и пытался нарастить значительные усилия по огневому контролю практически вдоль всей линии столкновения. В районе Новоалександровки продолжаются интенсивные бои. Силами обороны проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

Предыдущие потери противника в этом направлении составили почти 200 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожен один вражеский самолет Су-25, три БМП и три БТР. В то же время повреждения получили три танка окупантов, один БТР, два миномета и три единицы автомобильной техники.

Сначала суток напряженная ситуация также была на Кураховском направлении. В настоящее время здесь насчитывается 14 боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Водяное. Силы обороны принимают неотложные меры по стабилизации обстановки и сдерживанию превосходящего врага.

Предыдущие потери противника в этом направлении составили: почти 90 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены одна БМП, одна МТЛБ и три единицы автомобильной техники. Также поврежден один танк.

На Времивском направлении противник предпринял одну безуспешную попытку прорвать оборону наших войск в направлении Старомайорского. Удачи не имел.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал и потерпел неудачу в районах Роботино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты безуспешно пытались девять раз оттеснить наши подразделения от Крынок. В ходе боев российские захватчики успеха не имели, потери наших позиций не допущены.

Напомним, в субботу, 25 мая, под обстрелами российских террористов весь день находился Харьков. Военные преступники ударили по строительному гипермаркету, центральному парку и району плотной жилой застройки. Всего в результате этих атак четыре человека погибли и 54 получили ранения, еще 4 пропали без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 мая в Генштабе Вооруженных сил Украины информировали, что потери РФ в войне достигли 500 080 человек живой силы с начала войны. Только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1140 окупантов.

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