На Херсонщине двое мужчин погибли, подорвавшись на мине оккупантов

В Херсонской области вблизи деоккупированного села Великая Александровка двое мужчин подорвались на мине, оставленной оккупантами, и погибли на месте происшествия. Это произошло тогда, когда местные жители проверяли свои поля.

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Жертвам было 35 и 53 года. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил глава Херсонской ОГА (ОВА) Ярослав Янушевич в Telegram.

Отметим, что это не первый случай, когда в Великоалександровской громаде из-за вражеских мин страдают люди. 8 января там подорвался местный житель. С минно-взрывной травмой нижней конечности он попал в больницу.

Янушевич напомнил, что на освобожденной территории Херсонщины поля, леса, обочины дорог и другие места, которые еще не обследовали саперы, посещать нельзя. Это может быть опасно для жизни!

"Если вы натолкнулись на взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Сообщите о такой находке правоохранителям или спасателям", – призвал чиновник. Осторожность может сохранить вашу жизнь и здоровье.

Добавим, что недавно Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту, на которой обозначаются потенциально опасные места с минами или взрывоопасными предметами.

Как писал OBOZREVATEL:

– Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко заявляла, что около 30% территории страны нуждаются в разминировании.

– А советник главы МВД Ростислав Смирнов отметил, что, убегая из Херсона, российские оккупанты минировали даже детские игрушки. Масштаб работы для саперов очень серьезный.

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