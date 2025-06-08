На Херсонщине под вражеским огнем оказались многоэтажки: четверо погибших, 11 раненых

За прошедшие сутки, 7 июня, российские захватчики массированно обстреливали населенные пункты Херсонщины и сам областной центр. Погибли четыре человека, еще 11 получили ранения.

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Зафиксированы повреждения многоэтажек, частных домов и транспортных средств. Об этом 8 июня сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

По данным МВД, накануне Россия убила четырех жителей Херсонщины. Еще 11 гражданских получили ранения различной степени тяжести.

Под ударом был Херсонский район: сам Херсон, а также Садовое, Антоновка, Приднепровское, Белозерка, Станислав, Велетенское, Зимовник и Александровка.

В Бериславском же районе оккупанты атаковали Гавриловку, Осокоровку, Золотую Балку, Новорайск, Новую Кубань и непосредственно районный центр.

"Повреждения получили три многоэтажки, шесть частных домов и два гражданских транспортных средства", – уточнили в МВД и показали последствия атаки на фото.

Напомним, ранее 8 июня стало известно, что враг запустил по Сумщине БПЛА "Ланцет": среди раненых - беременная. В общем известно о по меньшей мере двух пострадавших, разрушениям подверглись гражданские автомобили, магазины.

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