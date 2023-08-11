На Херсонщине взрывотехники обнаружили и обезвредили российскую ракету 'Точка-У'. Видео

Российские оккупационные войска, атакуя Украину, используют весь свой оружейный потенциал. Так, в Херсонской области была обнаружена российская ракета "Точка-У", которая лежала в поле вблизи одного из населенных пунктов.

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Ее транспортировали подальше от людных мест и обезвредили. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Точка-У", обнаруженная в поле, не сдетонировала, а ее боевая часть массой 482 кг осталась неповрежденной. Учитывая угол, под которым ракета вошла в землю, удалось установить, что враг запустил ее по Херсонщине с временно оккупированной территории (дальность полета ракеты – до 120 км).

"Найденная ракета – это часть советского образца "Точка-У" с боевой частью в виде модифицированной авиационной бомбы", – отметили в МВД.

Взрывная волна от подрыва этой ракеты была бы очень сильной, так что уничтожать ее на месте было нельзя. Кроме того, ситуацию усложняло то, что вражеская "Точка-У" попала вблизи важных линий коммуникаций.

Чтобы максимально безопасно ее обезвредить, правоохранители транспортировали ракету, а ее боевую часть зарыли в котлован. Это было сделано для того, чтобы почва взяла на себя основную детонацию, а обломки после взрыва не разлетелись на большое расстояние.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска утром 11 августа обстреляли Херсон и населенные пункты области. В результате действий военных преступников ранения получили по меньшей мере пять мирных жителей региона.

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