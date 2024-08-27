На Хмельнитчине в результате вражеской атаки пострадал 12-летний ребенок

Сегодня утром Хмельнитчина снова стала объектом российских атак. Во время утренней воздушной тревоги наши силы противовоздушной обороны успешно уничтожили четыре вражеских цели, летевших на территорию области.

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Однако, несмотря на усилия ПВО, во время атаки пострадал 12-летний ребенок. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, ребенок получил рваную рану правого бедра. Немедленно после этого ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему предоставляется необходимая помощь.

Медицинские работники оценивают состояние ребенка как серьезное, но стабильное. Врачи делают все возможное для обеспечения быстрого и полного выздоровления.

"Желаю юному украинцу скорейшего выздоровления!" – отметил Тюрин.

Ранее сообщалось, что утром 26 августа РФ совершила комбинированную атаку по Украине, применив 236 средств нападения : дроны-камикадзе и разные типы ракет. После ночных взрывов из-за "Шахед" утром они раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: зафиксированы повреждения, есть жертвы, пострадавшие, а также аварийные отключения электроэнергии.

В общей сложности 15 областей пострадали в результате российской массированной атаки. Защитники неба обезвредили рекордные 99 дронов-камикадзе, а также 102 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

Российские оккупационные войска утром вторника, 27 августа, в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрела есть пострадавшие среди мирного населения.

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