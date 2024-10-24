На Хмельнитчине в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка и гостиница: есть пострадавший. Фото и видео

Ночью 24 октября во время дроновой атаки РФ в Староконстантинове на Хмельнитчине получили повреждения многоэтажка и крыша гостиницы. В области зафиксирован еще ряд повреждений, также пострадал человек.

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Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. Он отметил, что защитники неба сбили над регионом восемь ударных БПЛА.

По словам чиновника, в результате российской атаки поврежден жилой многоквартирный дом. Там вспыхнул пожар.

Также повреждения получили крыша гостиницы и нежилое помещение. Помимо этого, взрывной волной повредило окна в одной из библиотек в области.

"Один человек получил незначительные повреждения", – отметил глава ОВА.

В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали возгорание кровель жилого двухэтажного дома и гостиницы, не допустив распространения огня.

Кроме того, во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайщики вывели на свежий воздух из поврежденной гостиницы и дома 40 человек.

Отмечается, что в результате повторной атаки повреждения получил магазин ритуальных услуг вблизи места предварительного попадания, где работали пожарные.

"К счастью, зная коварство врага, и благодаря своевременному отведению личного состава никто из чрезвычайщиков не пострадал. Всего от ГСЧС работали семь единиц пожарно-спасательной и специальной техники, а также 36 спасателя", – сообщили в ведомстве.

Напомним, что этой ночью Россия нанесли по Украине удар четырьмя ракетами, которые, по данным Воздушных сил ВСУ, не достигли своих целей. Также враг запустил 50 ударных БПЛА: из них 40 дронов сбили, семь были локационно потеряны, два вернули в РФ и Беларусь, а еще один утром находился в воздушном пространстве Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 сентября страна-агрессор Россия совершила ракетную атаку на Хмельницкую область тремя "Кинжалами". Целью врага стали инфраструктурные объекты, в частности, в Староконстантинове, но обошлось без пострадавших и разрушений.

Во время российской атаки 7 октября один из "Канжалов" ударил в районе аэродрома "Староконстантинов" на Хмельнитчине

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