На Хмельнитчине во время воздушной тревоги сработала ПВО, слышны взрывы – ОВА

Утром 26 мая в Хмельницкой области во время воздушной тревоги в одном из районов раздался взрыв из-за атаки российских оккупационных сил. По вражеской цели отработали силы ПВО.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

"Сегодня утром, во время воздушной тревоги, в результате атаки врага в одном из районов области был слышен взрыв. Работали силы ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений. Спасибо нашим ВСУ за защиту неба над Хмельнитчиной", – подчеркнул Тюрин.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 мая российские террористы нанесли массированный удар по Украине с применением ракет и дронов-камикадзе. В ряде областей после атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украины ночью 26 мая обезвредили в небе над рядом регионов 31 дрон-камикадзе типа Shahed-131/136. А под утро защитники сбили 12 российских ракет.

Напомним, около 16:00 в субботу военные преступники ударили двумя КАБами по строительному гипермаркету в Харькове, где могли находиться более 200 человек: помещение охватил пожар на площади 10 тыс. кв. м. Также оккупанты обстреляли Центральный парк и район плотной жилой застройки города.

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