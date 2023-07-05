На кадрах взрыва БК оккупантов в Макеевке заметили загадочный силуэт: сеть взорвалась мемами

Накануне, 4 июля, Силы обороны Украины нанесли удар по большому складу БК во временно оккупированной Макеевке, что повлекло за собой мощный взрыв и длительную детонацию боеприпасов. На одном из видео наблюдательные пользователи сети заметили в эпицентре взрыва визуальную иллюзию, похожую на очертания тела человека.

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И сеть взорвалась мемами. Украинцы наперегонки "угадывают" чей же "силуэт" был виден на фоне горящего склада оккупантов.

На видео, снятом в Макеевке вечером 4 июля, когда там был поражен вражеский склад боеприпасов, заметили пятно, напоминающее очертания тела человека.

Украинцы без устали генерируют мемы в попытках "угадать", чей же "силуэт" мог там проявиться.

Версии поражают разнообразием. Кто-то разглядел в пламени символ Бразилии – статую Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро. Кто-то предположил, что на место взрыва "посетил" сам Христос. А кому-то привиделся рейхсканцлер нацистской Германии Адольф Гитлер, уже заждавшийся в аду своего идейного последователя, президента РФ Владимира Путина.

Также украинцы не упустили возможности пошутить на "острополитические темы": в огненном столбе в Макеевке они "заметили" пятого президента Украины Петра Порошенко, шестого главу государства Владимира Зеленского в образе главного героя сериала "Слуга народа" Голобородько и даже вечно "юного орла", ректора КНУКиМ Михаила Поплавского.

Однако практически все комментаторы сходятся во мнении: чей бы силуэт не проявился в эпицентре взрыва в Макеевке, российским захватчикам это точно не предвещает ничего хорошего.

Напомним, накануне стало известно, что в оккупированной Макеевке после прилета горел и мощно детонировал большой склад с боеприпасами.

Российские пропагандисты и оккупанты пытались убедить, что удар пришелся на здание городской больницы, показывая здание с выбитыми стеклами. Однако впоследствии в сети появилось видео мощного взрыва и продолжительной зрелищной детонации боеприпасов на нем, что опровергло ложь захватчиков.