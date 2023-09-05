На картах DeepState появится обозначение заминированных территорий: что известно

На картах DeepStateMap.live появится обозначение заминированных территорий. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписала команда DeepStateUA с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Об этом сообщила пресс-служба команды. Сотрудничество было решено углубить из-за важности и необходимости внедрения мер, направленных на осуществление противоминной деятельности в результате вооруженной агрессии РФ для сохранения жизни и здоровья населения.

"С нашей стороны мы уже давно предоставляем полигоны (ЛБЗ) карты для ГСЧС, с помощью которой они осуществляют свою работу. И мы безгранично благодарны за то доверие, которое в очередной раз показывает эффективность и высокую репутацию нашего проекта. В дальнейшем на карту DeepStateMap.live будет добавлен слой карты ГСЧС, который будет отражать потенциально опасную заминированную территорию, которая представляет угрозу", – отметила команда, которая занимается картой.

Кроме того, в ближайшем будущем будет добавлен бот, через который каждый сможет известить Службу спасения о заминировании. Более подробно об этом проекте команда обещает рассказать позже.

Следует отметить, что экс-министр обороны Алексей Резников обратился к международным партнерам с призывом содействовать разминированию украинских территорий. Российские оккупанты стремительно закладывают взрывоопасные предметы во время отступления, создавая препятствия для сил обороны, однако с помощью союзников их можно преодолеть.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня заминировано около 200 тыс. кв. км территорий, что делает Украину самой заминированной страной на планете. Для их разминирования необходимы десятилетия.

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