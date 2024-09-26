На Киевщине вследствие вражеской атаки произошли пожары, есть пострадавшая: в КОВА раскрыли подробности

В ночь на пятницу, 26 сентября, враг массированно атаковал Киевщину ударными дронами, тревога длилась восемь часов. Вражеские цели были уничтожены, в результате падения обломков вспыхнули пожар, пострадала 66-летняя женщина.

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Об этом утром сообщили в Киевской областной военной администрации. В ОВА информировали, что в Киевской области ночью активно работали силы ПВО.

"Враждебные цели уничтожены. Спасибо нашим защитникам за эффективную работу и надежную защиту. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В то же время в трех районах Киевской области вследствие падения обломков сбитых БПЛА фиксируется возгорание лесной подстилки и травяного настила. Пожары локализованы, сообщили в КОВА.

В одном из населенных пунктов в результате падения обломков сбитых целей повреждены окна в одной из квартир многоэтажки.

По состоянию на 09:15 поступило сообщение о ранении 66-летней жительницы в одном из населенных пунктов Киевщины, которая вместе с мужчиной во время атаки находилась в квартире, которая получила повреждения в результате падения обломков.

Она получила незначительные раны. От помощи скорой отказалась.

Оперативные группы продолжают свою работу по выявлению и ликвидации последствий ночной атаки, сообщили в КОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу враг атаковал Украину 84 средствами воздушного нападения. Воины украинской ПВО обезвредили 66 ударных БПЛА и четыре ракеты.

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