ПВО работала в 13 областях: за ночь над Украиной сбили четыре российские ракеты и 66 'Шахедов'

Защитники неба Украины 26 сентября отразили очередную российскую атаку, которую враг совершил с применением 84 средств воздушного нападения. Они обезвредили 66 ударных БПЛА, а также четыре ракеты.

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Противовоздушная оборона работала в 13 областях. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал Сумщину двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области РФ, Одесщину – четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БПЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск – РФ).

К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты четыре Х-59/69 и 66 дронов.

Кроме того, восемь вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушения не поступала). Один "Шахед" вернулся в РФ, еще один, по состоянию на 09:00, оставался в воздушном пространстве Украины, по нему шла боевая работа.

В общем противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Над Киевом защитники неба сбили до 10 дронов. В результате падения обломков произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже пятиэтажки в Печерском районе – с последующим возгоранием, которое спасатели потушили. Получили повреждение около 20 припаркованных автомобилей. Также обломки упали на территории детсада. В столице получил ранения мужчина, у его ребенка – острая реакция на стресс.

"Также враг атаковал Киевщину, Донетчину, Харьковщину, Сумщину и Ивано-Франковскую область. К счастью, в этих регионах обошлось без пострадавших", – сообщил глава МВД Игорь Клименко.

В трех районах Киевской области в результате падения обломков сбитых вражеских целей фиксировали возгорание лесной подстилки и травяного настила. Пожары локализованы. В одном из населенных пунктов из-за обломков повреждены окна в одной из квартир многоэтажки.

На Одесщине в результате российской ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина. Были повреждены здания и автомобили, возникло возгорание сухой травы.

В Ивано-Франковске из-за атаки поврежден объект критической инфраструктуры: часть города частично осталась обесточенной. Пожар, возникший на месте падения обломков, ликвидирован.

По данным ОВА, в небе над Сумщиной зенитчики сбили 13 "Шахедов". Еще три вражеских ударных БПЛА уничтожили на Хмельнитчине.

В Николаевской области целью российских дронов-камикадзе РФ стал объект энергетической инфраструктуры, в результате чего произошло отключение абонентов.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущую ночь, 25 сентября, Россия запустила по Украине восемь ракет разных типов и 32 "Шахеда". Защитники уничтожили 28 российских дронов-камикадзе и четыре управляемые авиационные ракеты.

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