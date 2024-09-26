Оккупанты атаковали Ивано-Франковск, поврежден объект критической инфраструктуры: часть города без света

В Ивано-Франковской области в ночь на 26 сентября работали силы ПВО. В результате вражеской атаки был поврежден объект критической инфраструктуры, из-за чего часть города осталась без электричества.

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Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. Энергетики уже занимаются восстановлением электроснабжения.

На место происшествия оперативно прибыли все необходимые службы для ликвидации последствий. Пожар, возникший на месте удара, успешно потушен. К счастью, обошлось без пострадавших.

"В очередной раз призываю всех жителей края не пренебрегать сообщениями о воздушной тревоге, потому что враг не прекращает попыток уничтожить нашу инфраструктуру. Берегите себя и родных!"

Спасибо силам ПВО, работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, всем защитникам, стоящим на защите Украины, слова благодарности тем, кто работает ради нашей Победы!" – пишет Онищук.

О работе ПВО также сообщал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Ночью работала наша ПВО, спасибо защитникам! Самое важное, что люди не пострадали. Видим, что враг наносит удары по всей Украине, его цель – гражданская инфраструктура.

Благодарю чрезвычайников и всех, кто сработал. Благодарим Бога и защитников и продолжаем помогать военным", – сообщил мэр.

Прикарпатьеоблэнерго сообщило, что в результате ночной атаки российских беспилотников в Ивано-Франковской громаде повреждены электросети. Поэтому без электроснабжения осталась центральная часть Ивано-Франковска, в частности улицы Незалежности, Коновальца, Сечевых Стрельцов, Степана Бандеры и прилегающие районы.

"Бригады энергетиков уже выехали на ликвидацию повреждений, но на восстановление электроснабжения необходимо время. Поэтому потребителей просят учесть это", – сообщила компания.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября российская террористическая армия атаковала Николаевскую область. Целью захватчиков стал объект энергетической инфраструктуры. В результате обстрела на территории региона возникли проблемы с электроснабжением.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия всю ночь и утро атаковала дронами-камикадзе типа Shahed украинскую столицу Киев, из-за действий врага пострадал ребенок. В результате падения обломков сбитых целей возникла разгерметизация газовой трубы с пожаром в многоэтажке, повреждены десятки авто.

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