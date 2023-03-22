На кого работает украинский ''Союз православных журналистов''? В СПЖ цитируют РПЦ, Пескова и не упоминают оккупантов. Фото

Сайт украинского "Союза православных журналистов" спустя более года полномасштабной войны изобилует цитатами заявлений иерархов Русской православной церкви, одобряющих российскую агрессию против Украины. Также находится место на сайте для цитат пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, где он оправдывает войну, а также для рассказов о необходимости сделать так, чтобы между россиянами и украинцами "любовь друг к другу не угасла".

Видео дня

А сил прямо отметить, кто виноват в разрушениях, убийствах украинцев и искалеченных судьбах миллионов граждан Украины, даже когда "братские ракеты" разрушают объекты УПЦ МП, "православные журналисты" отыскать в себе не могут. На это OBOZREVATEL обратил внимание, наткнувшись на то, как в СПЖ подали новость о российском ракетном ударе по монастырю в Одесской области 21 марта.

21 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Одесщине. Вражеские ракеты прилетели по одному из зданий мужского монастыря УПЦ МП, изуродовав общежитие и ранив 4-х монахов. Казалось бы, что, если не удары по религиозным сооружениям УПЦ МП способно лучше убедить представителей этой религиозной конфессии в том, что Россия является государством-агрессором?

Впрочем, как оказалось, для некоторых даже это не является достаточной причиной, чтобы назвать врага – врагом.

Сотрудники главной медийной площадки УПЦ МП – сайта "Союза православных журналистов", – в новости о том, как запущенная Россией российская ракета ударила по монастырю подчиненной Москве УПЦ МП умудрились ни словом не вспомнить о стране-агрессоре.

Также обезличено, без намеков на виновников войны, смертей и разрушений подают на сайте СПЖ и другие новости о российских ударах. В частности, те, где "братские ракеты" прилетают по объектам УПЦ МП. Ведь другие преступления России против Украины "православных журналистов" Украины, судя по наполнению сайта, интересуют мало.

В тех немногочисленных случаях, где о войне СПЖ все-таки вспоминает, обстрелы и ракетные удары, судя по новостям, проходят как бы сами по себе, без участия РФ.

Впрочем, если взглянуть на то, о чем и как этот формально украинский ресурс пишет во время войны, каких "авторитетов" цитирует и какие приоритеты выстраивает, вопросов его "украинскости" становится все больше. На удивительную избирательность СПЖ, а также на то, что развязанную Россией войну в этой организации, похоже, не считают поводом для разрыва связей с Москвой, обратил внимание в офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

"Союз православных журналистов". Просто ссылаются на заявление с официального сайта "Русской православной церкви". "Когда-то украинцы и россияне примирятся. У каждого своя правда. Уважаемые братья священники РПЦ. В наших силах чтобы любовь к друг другу не охладела", – процитировал одно из найденных сообщений Штефан.

Штефан также показал многочисленные цитирования на сайте СПЖ заявлений иерархов РПЦ – тех самых, которые во главе с российским патриархом Кириллом не просто не осуждают российскую агрессию против Украины, но и одобряют уничтожение нашего государства и убийства украинцев. Для представителей РПЦ агрессивная неспровоцированная война против Украины, по их же словам, "священная".

В то же время на сайте цитируют Пескова, оправдывающего новые удары РФ по Украине "гонениями" УПЦ МП.

Внимание на то, о чем и как именно пишут на сайте СПЖ, Штефан обратил после того, как случайно столкнулся с тиражируемым этим ресурсом заявлением представителя УПЦ МП, где тот обозвал украинцев трусами.

"Однажды пропустил это заявление московского попа. Так что решил вчера ночью немного почитать этот ресурс, а также другие и материалы что они там распространяют. Там много интересного, а еще больше меня удивило – они все (МП) имеют свободный доступ к... Правильно, к подразделениям сил обороны и не только. Где продолжают проводить свою пропаганду (возможно не только ее) под прикрытием капелланства. Дальше будет интереснее. Нужно ставить точку", – написал офицер.

В упомянутой новости архиепископ Ровенский и Острожский Пимен назвал трусами граждан Украины, которые считают, что во время полномасштабной войны в нашей стране свободная деятельность структур, аффилированных с Москвой, опасна. Все они, заявил представитель УПЦ МП, боятся ехать на фронт, поэтому "издеваются" над теми, кто "не будет сопротивляться".

Учитывая подобные публичные заявления представителей УПЦ МП по поводу действий государства, направленных на усиление национальной безопасности в условиях полномасштабной войны, не исключено, что с призывами "восстать против гонений на единую каноническую православную церковь" капелланы от УПЦ МП обращаются и к воинам на передовой.

Однако если вопрос с представителями УПЦ МП на передовой и тем, что они могут подстрекать защитников на определенные действия, которые приведут к расколу внутри страны тогда, когда единение перед внешним врагом является вопросом существования государства, пока не решен, то в вопросе допуска на фронт журналистов (а члены СПЖ также к ним формально относятся) в военном командовании Украины с начала марта ввели изменения. Теперь в Генштабе еженедельно будет вводиться зонирование доступа медийщиков в районы, где продолжаются боевые действия. В зависимости от ряда критериев будут вводиться цветные зоны. В "зеленой" журналистам разрешено будет работать свободно, в "желтом" - в сопровождении пресс-офицера, а в "красный" доступ для медийщиков будут перекрывать вообще.

Напомним, накануне, 22 марта, российские ракеты ударили по зданию монастыря УПЦ МП в Одессе. Ранения получили 4 человека.

Пока в СПЖ стыдливо умалчивают о том, кто же запустил ракеты по объекту УПЦ МП, в России своего очередного преступления совсем не стесняются. Более того: там ракетную атаку по монастырю УПЦ МП возле Одессы назвали "ударом по аэродрому, с которого били по Джанкою".