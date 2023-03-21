Российские ракеты ударили по зданию монастыря УПЦ МП в Одессе: есть раненые. Фото и видео

Вечером во вторник, 21 марта, российские оккупационные войска атаковали ракетами Одесскую область. Две из них удалось сбить силами ПВО, а еще две ударили по зданию на территории монастыря УПЦ МП в Одессе.

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Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Вражеские снаряды ударили по трехэтажному общежитию.

Предварительно известно, что в результате обстрела пострадали три человека.

Впоследствии спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что были запущены три ракеты, две из которых сбили ПВО. Одна же российская ракета попала в здание на территории монастыря.

"В результате ракетного удара пострадали четыре человека. Три из них получили легкие ранения взрывной волной. Один человек госпитализирован", – сказано в сообщении.

Назаров уточнил, что РФ атаковала Одесщину управляемыми авиационными ракетами класса "воздух-поверхность" X-59. Их запустили истребители Су-35 с направления Черного моря.

На месте происшествия работали спасатели, они ликвидировали пожар кровли здания площадью 40 квадратных метров, сообщили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия 21 марта ударила по Одессе ракетами. В городе раздались взрывы, силам ПВО удалось сбить часть вражеских снарядов, однако есть и прилет.

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