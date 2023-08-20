На крышах стояли снайперы: в оккупированном Мариуполе кадыровцы устроили разборки с 'комендатурой'. Фото и видео

Во временно оккупированном Мариуполе кадыровцы устроили разборки с кадровыми российскими военными. Прямо посреди города раздавались шум и выстрелы, а на крышах домов сидели снайперы.

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Скандал произошел из-за остановки "комендатурой" автомобиля, набитого оружием, без единого документа. За рулем был чеченец. О конфликте в подконтрольном россиянам городе сообщил в Telegram заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко. События разворачивались на перекрестке бульвара Шевченко и проспекта Металлургов вечером 19 августа и продолжались до 22:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Чиновник показал фото, на котором видно скопление людей, а также "полицейских" и военных автомобилей, количество которых постепенно возросло до 20. Обе стороны вызвали помощь.

"Раздавались выстрелы и два автомобиля скорой помощи кого-то вывезли. На крышах стояли снайперы, но после 22 ночи пришли к какому-то согласию и разъехались", – отметил Андрющенко, выразив сожаление по поводу того, что обошлось без массовой стрельбы друг в друга.

Напомним, 11 августа в оккупированном селе Урзуф близ Мариуполя российские военные устроили перестрелку с кадыровцами. Сообщается, что были ликвидированы по меньшей мере два военнослужащих страны-агрессора РФ. На опубликованных в сети кадрах видны последствия стрельбы: расстрелянные машины и тела захватчиков. На земле рядом с ними лежало оружие.

Местные жители в сети пожаловались, что оккупированные города и села уже принадлежат не им, а заезжим оккупантам, которые делают все, что им захочется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– россияне пытаются подавить сопротивление украинцев во временно оккупированном Мариуполе. Для этого враг постоянно производит ротацию сотрудников ФСБ в городе. Российские силовики обходят частные дома и проводят "зачистки";

– также в городе началась новая волна жестоких зачисток и проверок. Во время так называемых зачисток оккупанты проводят проверки среди местного населения, осуществляют обыски и даже раздевают людей. Особенно придирчивы оккупанты к жителям окрестностей и частному сектору.

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