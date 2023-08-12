В Мариуполе началась новая волна жестоких зачисток и проверок: уже есть пропавшие люди

Российские агрессоры начали новую волну жестоких зачисток и проверок гражданских жителей во временно оккупированном Мариуполе. В частности, проверки в городе ужесточились после очередной ротации Росгвардии и ФСБ.

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Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Также в Мариуполе стали пропадать люди.

Во время так называемых зачисток оккупанты проводят проверки среди местного населения, осуществляют обыски и даже раздевают людей. Особенно придирчивы оккупанты к жителям окрестностей и частного сектора.

"Новая волна жестоких зачисток и проверок. В этот раз – окрестности и сектор частной застройки в приоритете.

Обзор, обыск, раздевание. Снова исчезли люди просто так. Никаких видимых причин – просто ротация Росгвардии и ФСБ… Нелюди. Просто Нелюди", – написал Андрющенко.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе преуспевает мародерство, грабители буквально растягивают все, что плохо лежит. Ярким примером хищения государственных объектов стал центральный рынок. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал кадры запустения с места, где когда-то прилавки ломились от продовольствия, а от посетителей не было отбоя.

Напомним, что страна-агрессор Россия, которая оккупировала и почти стерла украинский Мариуполь с лица земли, назначила его городом-побратимом столицу Чечни Грозный. Цинизм этого решения состоит в том, что Грозный, как и сам Мариуполь, сильно пострадал во время Первой и Второй чеченских войн и сейчас фактически находится под российской оккупацией.

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