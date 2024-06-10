На Купянском и Кураховском направлениях ситуация напряженная, враг пытался прорвать оборону ВСУ – Генштаб

За прошедшие сутки, 9 июня, на фронте в Украине произошло 95 боевых столкновений, а с начала текущих по состоянию на 10:30 – уже 38 столкновений. Ситуация напряженная на Купянском и Кураховском направлениях, воины Сил обороны также отбили ряд атак на других направлениях востока на юга страны.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 10:30 понедельника, 10 июня, на 838-е сутки полномасштабного нападения РФ. Как отмечается, накануне войска РФ нанесли по позициям войск и населенным пунктам Украины 94 авиаудара (в частности, с применением 80 КАБ), задействовали 33 "Шахеда" и 1411 FPV-дронов.

Также оккупанты совершили более 4400 обстрелов, в том числе 101 – с применением РСЗО.

С начала нового дня, 10 июня, произошло уже 38 боевых столкновений. Враг совершил 11 авиаударов с применением 21 КАБ, 52 удара "Шахедами", более 650 раз обстрелял позиции войск и населенные пункты Украины.

Потери оккупантов

За прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили четыре места скопления личного состава и техники, три средства ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии, одну РЛС и склад с боеприпасами.

Общие потери РФ составили более 1190 человек. Также противник потерял десять танков, 13 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, 28 БПЛА оперативно-тактического уровня, средство ПВО, один РСЗО, самолет, ракету, 56 автомобилей и 14 единиц специальной техники.

Ситуация по направлениям фронта

На Черниговском и Сумском направлениях противник активных наступательных действий не проводил, ситуация под контролем Сил обороны.

На Харьковском враг активных действий не проводил, осуществляет перегруппировку войск. По уточненной информации, потери России за минувшие сутки здесь составили: 89 человек убитыми и ранеными, две ББМ, четыре артиллерийские системы, 13 авто и четыре единицы спецтехники. Поврежден один танк, четыре автомобиля и две единицы спецтехники.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже семь боевых столкновений в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Пять вражеских атак отбиты без успеха для противника. Два боестолкновения продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Песчаного.

На Лиманском направлении нашими защитниками успешно отражены семь атак вблизи Дружелюбовки, Невского, Тернов, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении потерпели неудачу три попытки оккупантов приблизиться к нашим позициям в районах Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Потерь позиций не допущено.

На Краматорском направлении украинские военные отразили две атаки врага в районах Клищиевки и Андреевки.

На Покровском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения. Две атаки врага в районе Новопокровского отбиты. Идут бои в районах Евгеновки и Новопокровского, ситуация под контролем Сил обороны Украины. За сутки враг здесь потерял 269 окупантов убитыми и ранеными, две ББМ, две артиллерийские системы и три авто. Поврежден танк, ББМ и две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток войска РФ десять раз пытались прорвать оборону недалеко от Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки. Девять вражеских атак отбиты, продолжается бой вблизи Константиновки.

На Ореховском направлении противник совершил одну безуспешную атаку в районе села Копани. Потерь позиций не допущено.

На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны отразили одну атаку российских захватчиков севернее Крынок.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, заявили в Генштабе.

"Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе проинформировали, что в ночь на 10 июня Силы обороны Украины нанесли успешные удары по зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе захваченного Джанкоя. Также были обезврежены два вражеских зенитных ракетных дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории в оккупированном украинском Крыму.

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