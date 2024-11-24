На Купянском направлении Россия атаковала 34 раза: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на 'нуле'

В Украине по состоянию на 16:00 воскресенья, 24 ноября, произошло уже 122 боевых столкновения. Больше всего – на Кураховском направлении, где армия РФ атаковала наших защитников 34 раза за неполные сутки.

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Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил опубликовала новую оперативную сводку о ситуации на фронте вечером в 1005 сутки полномасштабной войны. "Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника в глубь украинской территории", – подчеркнули в ведомстве.

От огня вражеской артиллерии и минометов в воскресенье пострадали громады населенных пунктов Черниговской и Сумской областей: Соляники, Хреновка, Басовка, Журавка, Новенькое, Александрия, Волфино, Ободы, Тимофеевка.

На Харьковском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в районе Тихого и Волчанская, одну атаку наши воины отбили, одно боестолкновение продолжалось. Вражеская авиация нанесла удар по Грановому авиабомбам.

На Купянском направлении агрессор восемь раз атаковал в районах Новомлынска, Колесниковки, Кругляковки, Сенькового и Лозовой.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 19 атак вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Грековка, Новоегоровка, Терны, Ямполевка, Торское и Серебрянка, три боестолкновения на 16:00 еще продолжались. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили уже четыре атаки ВС РФ вблизи Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении агрессор предпринял шесть попыток продвинуться вперед у Дилиевки, Торецка и Щербиновки, один бой еще продолжался.

На Покровском направлении россияне предприняли 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Григорьевки, Даченского, Пустынки и Чумацкое. Силы обороны сдерживают напор и отразили 12 атак, четыре еще не закончились.

На Кураховском направлении враг атаковал 34 раза вблизи населенных пунктов Берестки, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Романовка, Елизаветовка и Ганивка. 23 попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Бои продолжаются.

На Времивском направлении продолжались пять вражеских атак вблизи Трудового, Новоселки и Макаровки. Восемь – уже отражены.

На Приднепровском направлении противник один раз безрезультатно пытался атаковать украинские позиции.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать свои деревни и города. С начала суток российские самолеты нанесли 18 ударов, сбросив 21 КАБ на собственную территорию. На этом направлении отбито 12 атак оккупационных войск России. Бои продолжаются.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГШ ВСУ ранее показали трогательные фото воинов 37-й отдельной бригады морской пехоты, которые выполняют задачу по защите государства от российских захватчиков.

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