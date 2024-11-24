'Каждое их действие приближает победу!' Генштаб показал морпехов во время боевых задач. Фото

Украинские военнослужащие продолжают сдерживать навалу российской оккупационной армии. Несмотря на все различия, воинов объединяет одна общая цель.

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Все защитники своими действиями приближают победу над агрессором. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе показали воинов 37-й отдельной бригады морской пехоты. Военнослужащие разные, но все вместе мужественно выполняют задачу по защите государства от российских захватчиков.

Они все разные: улыбающиеся и строгие, прагматические и мечтательные, "жаворонки" и "совы", болтливые и молчаливые. Но их всех объединяет одно – они морпехи 37-й отдельной бригады морской пехоты! И каждое их действие приближает Победу", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские морпехи из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского показали, как разнесли штурмовую группу россиян в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные продолжают работать по российским оккупантам разными видами БПЛА. Дронами-бомберами по захватчикам часто бьют ночью – при выполнении таких боевых задач важно делать все оперативно.

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